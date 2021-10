Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Mädchen verletzt sich leicht nach einem Zusammenstoß mit Pkw

Hattingen (ots)

Am Freitag, 29.10.2021, um 13.50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Bochumer mit seinem Opel die Blankensteiner Straße in Fahrtrichtung Hüttenstraße. Zur gleichen Zeit wollte ein 9-jähriges Mädchen aus Hattingen die Straße queren und lief zwischen den am Fahrbahnrand parkenden Pkw auf die Straße. Trotz der eingeleiteten Gefahrenbremsung gelang es dem Bochumer nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Durch den Aufprall auf das Fahrzeug wurde das Mädchen leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

