POL-MI: BMW-Fahrer baut auf der Flucht vor der Polizei Unfall

Bad Oeynhausen (ots)

Der Fahrer eines BMWs, der im Verdacht stand, ohne Führerschein zu fahren, sollte am Mittwochabend von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Der Bad Oeynhausener versuchte sich jedoch der Kontrolle durch gefährliche Fahrmanöver zu entziehen. Hierbei verursachte er auch einen Unfall. Trotzdem fuhr er weiter. Letztendlich konnte er gestellt werden.

Seinen Anfang nahm das Geschehen gegen 18.50 Uhr in der Mindener Straße. Hier kam einer Streifenwagenbesatzung der hiesigen Polizeiwache ein BMW entgegen, an dessen Steuer der dienstlich bekannte Bad Oeynhausener saß. Da den Beamten bekannt war, dass der 26-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, sollte er angehalten werden. Noch während die Einsatzkräfte wendeten, gab der junge Mann Gas. In Höhe der Eidinghausener Straße missachte er an der Kreuzung das Rotlicht. Über die Eidinghausener Straße ging es weiter über die Werster Straße. Um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu minimieren, ließ sich die Streifenwagenbesatzung bewusst zurückfallen. Trotzdem beschleunigte der Flüchtende seinen Wagen immer mehr und überholte diverse Fahrzeuge. An der Dehmer Straße wollte er nach links abbiegen und fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Hierbei kollidierte er mit einem Linienbus, der die Dehmer Straße in Richtung Porta Westfalica befuhr. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Obwohl der BMW durch den Unfall stark wurde und zudem Betriebsstoffe verlor, setzte er seine Fahrt bis zur "Alte Reichsstraße" fort. Hier konnte er von den Einsatzkräften gestellt werden. Da neben dem Fahren ohne Führerschein auch Hinweise auf eine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss bestand, wurde er zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache Bad Oeynhausen zugeführt. Das Auto wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der BMW-Fahrer auf seiner Flucht weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, werden Zeugen beziehungsweise mutmaßlich Geschädigte gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler des Verkehrskommissariats Bad Oeynhausen zu wenden.

