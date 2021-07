Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hyundai auf Parkplatz beschädigt

Lübbecke (ots)

Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz "Rote Mühle" an der Kreissporthalle am vergangenen Samstag bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

So stellte ein Autofahrer (71) seinen schwarzen Hyundai Tucson gegen 11 Uhr im westlichen Bereich rückwärts in eine gekennzeichnete Parklücke. Als der Mann gegen 12.45 Uhr zu seinem SUV zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am linken Kotflügel und der Stoßstange. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Zur Zeit des Unfalls fand auf dem Parkplatz ein Flohmarkt statt.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell