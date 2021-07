Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: VW-Fahrer bei Unfall verletzt

Hüllhorst (ots)

Bei einer Kollision am Montagmorgen in Oberbauerschaft hat sich ein 23 Jahre alter Autofahrer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Bünde mit einem VW gegen 6.15 Uhr die Neue Straße in Richtung der B 239 befahren, als es im Kreuzungsbereich der Stiftsfelderstraße zum Zusammenstoß mit einem anderen Volkswagen kam. Dessen Fahrerin, eine 23-Jährige aus Kirchlengern, hatte zeitgleich die Stiftsfelderstraße in Richtung der Oberbauerschafter Straße befahren. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den 23-jährigen Bünder. Die Fahrerin blieb unverletzt. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

