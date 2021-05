Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kfz-Prüfstelle

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Wochenende (08.05., 18:00 Uhr - 10.05.2021, 07:35 Uhr) brachen Unbekannte in die Büroräumlichkeiten einer Kfz-Prüfstelle in der Achtmorgenstraße ein. Aus dem Büro wurde ein Tresor entwendet. In dem Tresor befanden sich u.a. Prüfplaketten, Führerscheine und Bargeld. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Achtmorgenstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell