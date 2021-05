Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 09.05., 21:00 Uhr auf den 10.05.2021, 20:00 Uhr wurde ein schwarzer Audi A5 in der Gunterstraße beschädigt. Das Auto war auf der Straße zwischen den Einmündungen Kriemhildstraße und Mittelgassen geparkt. Unbekannte zerkratzen den Lack an mehreren Stellen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 - 3.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell