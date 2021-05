Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag, zwischen 14:50 Uhr und 15:10 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Jacke mit Geldbeutel aus einem geparkten Opel Signum. Das blaue Auto war zu der Zeit in der Halbergstraße in der Nähe der Bahngleise geparkt. An dem Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Ob das Auto nicht verschlossen war oder es auf unbekannte Weise aufgebrochen wurde, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

