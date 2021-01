Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 07.01.2021

WiesbadenWiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Acht parkende PKW im Rheingauviertel beschädigt, Wiesbaden, Loreleiring und Oestricher Straße, Mittwoch, 06.01.2021, 18:25 Uhr

(Wie)Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde von mehreren Zeugen beobachtet, wie er auf seinem Weg durch die Oestricher Straße und den Loreleiring parkende Autos teilweise massiv beschädigte. Es wurden Spiegel abgerissen, Heck- und Seitenscheiben eingetreten. Die Zeugen folgten dem Jugendlichen in sicherem Abstand und verständigten die Polizei. Aufgrund der guten Beschreibungen und Hinweise der Zeugen, konnte der Täter mit frischen Verletzungen an den Händen schließlich in der elterlichen Wohnung lokalisiert und im Beisein seiner Mutter angetroffen werden. Nach Aufnahme des Sachverhaltes wurde der Jugendliche in der Obhut seiner Mutter belassen. Die Polizei musste in der Oestricher Straße und auf dem Loreleiring insgesamt acht beschädigte PKW feststellen. Die Fahrzeughalter wurden von der Polizei informiert.

Der Fall wird vom Haus des Jugendrechts bearbeitet, mögliche, weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Räuberische Erpressung ohne Erfolg, Wiesbaden, Forststraße, Donnerstag, 07.01.2021, 00:42 Uhr

(Wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 23-jähriger Mann in der Forststraße von drei Männern angesprochen. Diese forderten, unter Androhung von Schlägen, die Herausgabe seiner Ear-Pods. Als der 23-Jährige sich weigerte, wurde er von den drei Tätern eingekreist und bedrängt. Er wich daraufhin vor den Tätern zurück und konnte sie schließlich mithilfe seines Skateboards in die Flucht schlagen. Die Täter wurden allesamt als männlich, ca. 20 Jahre alt, mit schwarzen Jacken bekleidet beschrieben. Der Wortführer hatte ein südländisches Erscheinungsbild, sprach fast akzentfrei Deutsch, hatte ein schwarzes Tuch mit weißen Applikationen vorm Gesicht und einen fellbesetzten Kragen an seiner schwarzen Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

3. Berauschte Fahrt endete am Poller, Wiesbaden, Christa-Moering-Platz, Mittwoch, 06.01.2021, 16:34 Uhr

(Wie) Eine 58-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW in Schlangenlinien die Homburger Straße in Wiesbaden. Ihre Fahrweise fiel mehreren Zeugen auf, die die Polizei verständigten. Die unsichere Fahrt der Dame ging weiter durch das Rheingauviertel und wurde durch die Poller am Christa-Moering-Platz abrupt beendet. An der Unfallstelle konnten die Polizeibeamten deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Die 58-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest, weshalb sie zur Dienststelle sistiert wurde und eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt werden musste. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500EUR.

4. Fahrkartenkontrolleur geschlagen, Wiesbaden, Stegerwaldstraße, Mittwoch, 06.01.2021, 15:15 Uhr

(Wie) Am Mittwochnachmittag wurde ein 43-jähriger Mann in einem Bus der ESWE ohne gültigen Fahrschein erwischt. Hierbei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 47-jährigen Fahrkartenkontrolleur. Nachdem der 43-Jährige den Kontrolleur angriff und schlug, wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Diese stellte die Identität des Mannes fest und nahm die Ermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung auf.

5. Zwei verletzte Taxi-Fahrgäste nach Verkehrsunfall , Wiesbaden, Äppelallee, Mittwoch, 06.01.2021, 15:40 Uhr

(Wie) Ein 85-jähriger Mann wollte am Mittwochnachmittag von einer Tankstelle nach links in die Äppelallee einbiegen und überfuhr dazu die durchgezogene Fahrbahnmarkierung. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, welches auf der Äppelallee in Richtung Schierstein unterwegs war. Das Taxi war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Fahrgästen besetzt, diese wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

6. Von Hausfriedensbruch über Beleidigung ins Polizeigewahrsam, Wiesbaden, Bleichstraße, Mittwoch, 06.01.2021, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(Wie) Im Laufe des Mittwochs beschäftigte das Verhalten einer 44-jährigen Frau mehrfach das 1. Polizeirevier. Die alkoholisierte Frau fiel zuerst ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einem Supermarkt in der Bleichstraße auf, für den sie bereits ein Hausverbot hatte. Später schrie sie in einer Bank in Rheinstraße laut umher und beleidigte dort die Angestellten und Kunden. Schließlich fiel sie noch in einem Bus der ESWE auf, da sie wieder keine Mund-Nasen-Bedeckung trug und schließlich den Busfahrer noch beleidigte. Als sie dann noch anfing mit Gegenständen um sich zu werfen, wurde die nun stark alkoholisierte Dame festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert, wo sie auf Anordnung eines Richters den Rest des Tages verbringen musste.

7. Fahndungserfolg nach Beschädigung an 22 KFZ am 31.12.2020, Wiesbaden, Heinrich-von-Brentano-Straße, Donnerstag, 31.12.2020,

(Wie) Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 22-jähriger Mann aus Wiesbaden als Täter für die vielen Sachbeschädigungen an PKW an Silvester im Bereich der Heinrich-von-Brentano-Straße identifiziert werden. Die Kriminaltechnischen Untersuchungen an den Beweismitteln stützen den Verdacht der Beamten und so konnte der Täter zweifelsfrei ermittelt werden. Er wird sich nun für seine Taten verantworten müssen.

8. Falsche Polizeibeamte begehren Einlass in Wohnung, Wiesbaden, Straße der Republik, Mittwoch, 06.01.2021, 13:30 Uhr

(pu)Zwei bislang unbekannte Männer gaben sich am Mittwochmittag bei einer 73-jährigen Wiesbadenerin als angebliche Polizeibeamte aus und wollten so in ihre Wohnung gelangen. Die beiden Männer klingelten gegen 13:30 Uhr an der Wohnung in der Straße der Republik und zeigten einen angeblichen Dienstausweis vor, welcher nach Angaben der 73-Jährigen eher einer EC-Karte ähnlichsah. Sofort schöpfte die Seniorin Verdacht und schlug den Unbekannten die Tür vor der Nase zu. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Männer durch die echte Polizei nicht mehr angetroffen werden. Einer der Täter wurde durch die aufmerksame 73-Jährige wie folgt beschrieben: Der Mann sei ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,75m groß und von schlanker Statur. Er habe dunkle Haare und helle Haut. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke, unter welcher ein helleres T-Shirt mit möglicherweise grauer Aufschrift sichtbar war, sowie einer schwarzen Basecap. Der Unbekannte sprach Deutsch ohne Akzent. Zu dem zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er etwas größer war als der andere Täter.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0611/345-0 zu melden.

Lassen Sie niemals unbekannte in Ihre Wohnung! Öffnen Sie die Tür nur nach einem Blick durch den Spion und verlangen Sie bei angeblichen Polizeibeamten immer die Vorlage des Polizeidienstausweises! In der Regel weisen sich richtige Polizeibeamte im Einsatz automatisch mit ihrem Dienstausweis aus. Die Ausweise haben die Form einer Scheckkarte und sind unter anderem mit einem Lichtbild des Beamten versehen. Äußern Sie im Zweifel Ihre Absicht, die Angaben überprüfen zu wollen. Ein Trickdieb oder Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Weitere Informationen zum Schutz vor ungebeten Gästen erhalten Sie auch im Internet unter: www.polizei-beratung.de.

9. Auffahrunfall auf der Autobahn 643 mit einem Leichtverletzten, Wiesbaden, A643, Schiersteiner Kreuz, Mittwoch, 06.01.2021,

(Wie) Am Mittwochnachmittag befuhren zwei PKW hintereinander die A643 von Wiesbaden kommend in Richtung Mainz. Im Schiersteiner Kreuz musste der vorausfahrende PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der PKW dahinter schaffte es nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen und fuhr auf den vorderen PKW auf. Der Fahrer des vorausfahrenden PKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fußgänger von Pkw erfasst und verletzt worden, Taunusstein-Bleidenstadt, Stiftstraße, Mittwoch, 06.01.2021, 11:35 Uhr

(pu)Am späten Vormittag wurde ein 59-jähriger Fußgänger beim Überschreiten einer Straße in Taunusstein-Bleidenstadt von einem Fahrzeug erfasst und dabei verletzt. Gegen 11:35 Uhr fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem VW Polo auf der Stiftstraße aus Richtung Aarstraße kommend in Richtung Kirchstraße. Kurz nach der Einmündung der Aarstraße zur Stiftstraße erfasste sie den Fußgänger mit ihrem Pkw, wodurch dieser stürzte. Dabei wurde der 59-Jährige verletzt und musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

