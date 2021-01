Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht - Pkw nach Motorradsturz weitergefahren

RatzeburgRatzeburg (ots)

02. Januar 2021 - Kreis Stormarn - 18. Dezember 2020 - Hamfelde bei Trittau

Am 18. Dezember 2020, gegen 11:00 Uhr kam es an der Kreuzung "Möllner Landstraße/Dorfstraße/Billstraße" in Hamfelde durch das Fahrverhalten eines Pkw-Fahrers zu einem Sturz eines Motorradfahrers.

Ein 23-jähriger Mann aus dem Umland von Trittau befuhr mit seinem Motorrad die Möllner Landstraße (L220) von Trittau kommend in Fahrrichtung Hamfelde. An der Kreuzung "Möllner Landstraße/Dorfstraße/Billstraße" wollte der 23-Jährige nach rechts in Richtung Kuddewörde abbiegen.

Aus der Billstraße näherte sich ein Pkw, der an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung Trittau abbiegen wollte.

Beim Abbiegevorgang hielt sich der Pkw-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve, sodass der Motorradfahrer nach rechts ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Der Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Der 23-jährige Mann wurde durch den Sturz nicht verletzt, jedoch entstand an seinem Motorrad ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden.

Die Polizeistation Trittau hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach dem Fahrer des Pkw sowie nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Bitte setzen Sie sich dazu mit der Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer 04154 / 70730 in Verbindung.

