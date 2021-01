Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

RatzeburgRatzeburg (ots)

01. Januar 2021 - Kreis Stormarn -30.12.2020 - Hammoor

Am 30.12.2020 ist es im Ahornring in Hammoor zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise bittet.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 22.20 Uhr gewaltsam Zugang über ein Fenster zu dem Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Wem sind in der o.g. Tatzeit im Ahornring in Hammoor oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

