Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Kiosk- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in einen Kiosk in den Mundenheimer Straße einzubrechen. Der Täter habe versucht eine Scheibe des Kiosks einzuschlagen. Die Scheibe wurde hierdurch beschädigt. Der Täter sei dann Richtung Wittelsbachstraße geflüchtet. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 170 cm groß, 30-35 Jahre alt, kurze blonde Haare, bekleidet mit weißer Jacke und Jeanshose.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

