POL-PPRP: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen aufgeklärt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag(10.05.2021), gegen 17:40 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein Auto Am Brückelgraben gegen einen Zaun und anschließend weg fuhr. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Zaunbesitzerin. Dank des Zeugenhinweises konnten die verständigten Polizeibeamten eine 68-jährige Frau, als Unfallverursacherin ermitteln. An dem Auto der 68-Jährigen konnten passende Unfallspuren festgestellt werden. Gegen Sie wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.700,- Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

