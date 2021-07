Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb nach Flucht festgenommen

Minden (ots)

Wegen eines Ladendiebstahls wurden die Beamten am Dienstagmittag in die Innenstadt gerufen. Im Zuge der Fahndung konnte ein Heranwachsender festgenommen werden.

Der junge Mann war zuvor einer Ladendetektivin in einem Drogeriemarkt am Scharn aufgefallen, als er Parfüm entwendete. Als sie den 19-jährigen vor dem Geschäft ansprach und festhalten wollte, riss der sich los und floh in Richtung der Bäckerstraße. Kurze Zeit später verlor die 51-Jährige den Kontakt zu ihm. Dabei rannte er einen Passanten (52) um, der in der Folge mit seinem Fahrrad ebenfalls die Nacheile aufnahm. So konnte er den zwischenzeitlich alarmierten Polizisten mit Gewissheit mitteilen, dass der Tatverdächtige in die Brühlstraße gelaufen war.

Dort traf eine Streife im Rahmen der eingeleiteten Fahndung den Flüchtenden auf einem Grundstück an. Da der auch hier zu fliehen versuchte und sich aggressiv zeigte, wurde er vorläufig festgenommen und dem Mindener Polizeigewahrsam zugeführt.

Das mutmaßliche Diebesgut fanden die Einsatzkräfte vor Ort unter einer Plane in einer Tasche auf. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Heranwachsenden, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ein bestehender Haftbefehl vorlag. Aus diesem Grund führte man ihn dem Amtsgericht Minden vor.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell