Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Abbiegen: Mutter und Baby werden verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag, 15. Juni, in Bochum-Grumme, sind drei Beteiligte verletzt worden - darunter eine Mutter und ihr Baby.

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Bochum war gegen 8.45 Uhr auf der Lippestraße in südliche Richtung unterwegs und bog schließlich nach links in die Josephinenstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 31-jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus Bochum, die auf der Josephinenstraße in Richtung Patmosstraße unterwegs war.

Die 31-Jährige und ihr kleiner Sohn (1,5 Monate), der sich mit ihr im Auto befand, wurden bei dem Unfall verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie zur Beobachtung aufgenommen wurden. Auch die 46-Jährige trug Verletzungen davon. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Polizeikräfte sperrten den Bereich bis etwa 10.30 Uhr.

