Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am Freitag, 29.10.2021, um 13.30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Breckerfelder mit seinem Ford die Milsper Straße in Ennepetal. Dabei übersah er den verkehrsbedingt wartenden Hyundai eines 88-jährigen Ennepetalers und schob diesen gegen den davor stehenden Linienbus. Bei dem Unfall verletzten sich der 88 Jährige und seine neben ihm sitzende 78-jährige Frau leicht. Die 15 Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 14000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell