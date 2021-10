Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall mit schwer verletzter Person auf Schwelmer Straße

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Donnerstag (28.10.) befuhr ein 63-jähriger Mann aus Hattingen gegen 15:50 Uhr die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Auf Höhe der Einmündung zum Autobahnzubringer der B326 bremsten die unmittelbar vor seinem Pkw fahrenden Fahrzeuge aufgrund der Rotlichtanzeige der dort befindlichen Ampel ab. Durch eine Ablenkung nahm der Hattinger den zum Stehen kommenden Verkehr vor sich nicht wahr und fuhr dem Pkw eines 50-jährigen Schwelmers auf. In Folge des Zusammenstoßes lösten sich die Airbags im Pkw des 63-Jährigen. Seine 85-jährige Beifahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge der Beteiligten verblieben aufgrund gravierender Schäden nicht mehr fahrbereit. Wegen des Verkehrsunfalls und der anschließenden Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus Richtung Schwelm kommend zwischenzeitlich von den Einsatzkräften vor Ort gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell