Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Gasexplosion durch Campingkocher

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, wurde die Polizei über eine Gasexplosion in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhaus in der Wilhelmshöher Straße informiert. Durch die neben einem Campingkocher gelagerte Butangaskartusche kam es in der Küche eines 33-jährigen Ennepetalers zur Explosion. Dabei zerbast das Glas eines der Wohnungsfenster, wobei Glassplitter auf den Grünstreifen neben dem Haus katapultiert wurden. Durch die Wucht der Explosion kam es außerdem zur Beschädigung mehrerer Türen im Haus sowie der Bildung eines Risses in der Decke des Hausflurs. Alle Bewohner des Hauses verblieben unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell