Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Radfahrerin von Lkw touchiert

Haren (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es an der Hünteler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Bereich der Querungshilfe am Ortseingang Emmeln wurde eine 51-jährige Radfahrerin von einem Sattelzug, vermutlich mit weißem Kühlauflieger, touchiert. Der Fahrer war dort gegen 0.35 Uhr in rücksichtsloser Fahrweise auf der Gegenfahrbahn an der Querungshilfe vorbeigefahren und hatte die überraschte Frau mit seinem Fahrzeug gestreift. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unumwunden fort. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

