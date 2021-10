Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Größere Menge Kupfer bei Einbruch in Firma entwendet

Sprockhövel (ots)

Gegen 06:45 Uhr am heutigen Mittwoch wurde der Polizei ein Einbruch in eine im Industriegebiet ansässigen Firma gemeldet. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Innenbereich der Firmenräume und entwendeten dort mehrere Spulen Kupferdraht sowie Kupferseile. Es bestehen aktuell Hinweise, dass sich die Täter anschließend in einem weißen Kastenwagen mit bulgarischem Kennzeichen von der Örtlichkeit entfern haben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Tathergang sowie zu den Tätern.

