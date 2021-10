Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Gevelsberg (ots)

Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 41-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Kölner Straße in Fahrtrichtung Hagener Straße. Wegen des Aufleuchtens einer Kontrollleuchte in ihrem Fahrzeugcockpit übersah sie den unmittelbar vor ihr zum Stehen gekommenen Pkw einer 30-jährigen Gevelsbergerin und fuhr diesem auf. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden sowohl die Geschädigte als auch der 30-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Pkw der 41-jährigen Fahrerin verblieb aufgrund von gravierenden Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

