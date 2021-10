Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Betrug mit unechtem Goldschmuck

Hattingen (ots)

Am vergangenen Montag (25.10) wurden einem 55-jährigen Wuppertaler in seinem Juweliergeschäft eine Goldkette sowie ein Armband zum Kauf angeboten. Nachdem er dem Ankauf zugestimmt und die Ware im Wert von 880 Euro in bar gezahlt hatte, stellte er fest, dass es sich um keinen echtgoldenen Schmuck handelte. Sein Sohn, der zuvor auch von Unbekannten bzgl. des Schmuckankaufs in seinem eigenen Geschäft angefragt wurde, suchte daraufhin nach den Tatverdächtigen im Nahbereich. Als er diese antraf und sie aufforderte auf das Eintreffen der Polizei zu warten, ergriffen alle drei Personen fußläufig die Flucht. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten durch Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Bargeld in Höhe von 880 Euro wurde bei der Durchsuchung einer der Tatverdächtigen sichergestellt.

