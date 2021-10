Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Restaurant ohne Beute

Hattingen (ots)

Im Lauf des Montag (25.10.) wurde die Polizei über einen Einbruch in ein ortsansässiges Restaurant in Niederwenigern informiert. Im Tatzeitrum zwischen 23 Uhr am Sonntag (24.10.) und dem Meldetag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Innenbereich der Gaststätte durch Aufhebeln eines Fensters. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden durch die Täter keine Gegenstände entwendet. Sie verließen anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

