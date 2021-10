Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Mit 56 km/h zu schnell in eine Geschwindigkeitskontrolle

Schwelm (ots)

Während einer am 23.10. durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle auf der Talstraße wurde ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer aus Richtung Wuppertal mit 126 km/h bei einer Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 70km/h gemessen. Obwohl die Beamten vor Ort deutliche Anhaltezeichen gaben, fuhr der Tatverdächtige ohne seine Geschwindigkeit zu verringern an der Kontrollstelle vorbei. Nach einer anschließenden Nachbereichsfahndung wurde das Fahrzeug in stehender Weise in einer Seitenstraße vorgefunden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden aufgenommen.

