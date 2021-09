Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten - Feuerwehr löscht Flammen

Gebrannt hat es am Dienstag in Wettingen.

Ulm (ots)

Gegen 18.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Brand in dem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot die Flammen. In dem Gebäude haben sich ein Stall und Werkstätten befunden. Auf dem Dach war eine Solaranlage montiert. Die Pferde konnten in Sicherheit gebracht werden. Den Gesamtsachschaden an dem Gebäude schätzt die Polizei derzeit auf etwa 250.000 Euro. Die Ulmer Polizei sucht nun nach der Brandursache.

