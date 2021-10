Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Getränkeautomaten bei Einbruch in Firma aufgehebelt

Schwelm (ots)

In der Tatzeit zwischen dem 24.10., 11:15 Uhr und 05:40 am 25.10. verschafften sich bisher unbekannte Täter durch ein Rolltor Zutritt zu einer in der Nordstraße ansässigen Firma. Von dort aus wurden mehrere Türen in den Firmenräumen aufgehebelt und diese anschließend durchsucht. Schließlich brachen die Täter die Türen zweier Getränkeautomaten auf und entwendeten das darin befindlich Bargeld in bisher unbekannter Höhe bevor sie sich vom Tatort in unbekannte Richtung entfernten.

