Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ruploh - Polizei sucht blauen Transporter

Soest (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag (4. Oktober), gegen 18 Uhr, ist die Polizei auf der Suche nach einem blauen Transporter. Eine Autofahrerin befuhr zuvor die Arnsberger Straße in Richtung Möhnesee, als ihr im Kurvenbereich in Ruploh ein blauer Transporter entgegenkam. Durch die Kollision im Begegnungsverkehr wurde der Außenspiegel des Wagens beschädigt. Anstatt sich um den Verkehrsunfall und die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der blaue Transporter weiter in Richtung Autobahn. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder einem blauen Transporter mit frischen Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

