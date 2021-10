Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Verkehrsunfallflucht auf der "Breite Straße"

Werl (ots)

Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag (4. Oktober), 14 Uhr, kam es an der Breite Straße in Westönnen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierdurch entstanden an einem grauen Audi Q5 in einer Höhe von circa 160 cm Kratzspuren. Aufgrund der hohen Spurenlage kommt ein landwirtschaftliches Fahrzeug als Verursacher infrage. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

