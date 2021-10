Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gefahrenbremsung - Kradfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung verletzte sich am Montag (4. Oktober), gegen 15 Uhr, ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt an der Kreuzung Weslarner Weg/Oestinghauser Landstraße (B475) leicht. Der Kradfahrer befuhr den Weslarner Weg in Richtung Weslarn, als ihm an der Kreuzung Weslarner Weg/B475 ein 29-jähriger Autofahrer aus Welver entgegenkam und an der Kreuzung nach links in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Hierbei übersah er den Motorradfahrer und nahm ihm hierbei die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der 56-Jährige eine Gefahrenbremsung durch, bei der er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell