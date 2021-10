Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - 8-Jährige läuft vor Auto

Werl (ots)

Am Montag (4. Oktober) befuhr eine 58-jährige Werlerin mit ihrem Auto die Schlesienstraße in Richtung Büdericher Bundesstraße. Kurz vor einer Baustelle bemerkte sie gegen 07.30 Uhr noch zwei Kinder am Straßenrand. Die Werlerin gab an, dass sie wegen der Kinder, der geparkten Wagen und der Baustelle extra langsam fuhr. Während eines der Kinder am Straßenrand stehen blieb, betrat ein 8-jähriges Mädchen die Fahrbahn und wurde vom Auto der 58-Jährigen touchiert. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Durch den Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

