Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - Polizei sucht weißen Wagen

Welver (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag (4. Oktober), um 08.15 Uhr, ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen, weißen Wagen. Ein Autofahrer befuhr zuvor mit seinem schwarzen VW Golf die L670 in Richtung Hamm. Nach Angaben des Autofahrers kam ihm in einer scharfen Rechtskurve auf seiner Fahrbahn ein weißer Wagen entgegen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich, wodurch der linke Außenspiegel des VW Golfs beschädigt wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer des weißen Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am Golf wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen ein weißer Wagen mit frischen Unfallspuren auf der linken Fahrzeugseite aufgefallen war, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

