Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Scheibe eingeschlagen und Tür aufgehebelt

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Einbrecher schlug in der zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag (3. Oktober), 9 Uhr, die Fensterscheibe eines Werkzeugraumes an der Rixbecker Straße ein. Anschließend hebelte er die Kellertür eines Einfamilienhauses auf. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Zeugen, die Hinweis auf den Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

