Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Badeunfall fordert ein Todesopfer

Willstätt (ots)

Nur zwei Tage nach dem tödlichen Badeunfall in Schutterwald ist es in der Ortenau erneut zu einem tragischen Badeunglück gekommen. Ein 26-jähriger Mann war am Freitagnachmittag mit Freunden im Waldsee bei Hesselhurst Schwimmen und ging dabei unter. Rettungsdienst, Feuerwehr, DLRG und Polizei waren bei der Suche eingebunden. Der Verunglückte konnte durch einen Taucher der DLRG aus 12 m Tiefe gerettet werden. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann in eine nahegelegene Klinik eingeliefert, wo er jedoch im Laufe der Nacht verstarb.

/DHM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell