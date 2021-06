Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Unfallflucht

Kappelrodeck (ots)

Am frühen Freitagabend stellte die Geschädigte zu Hause an ihrem Neuwagen auf der rechten Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden fest. Im Laufe des Freitagnachmittags parkte sie ihren Pkw im Zeitraum von 14:30 - 17:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz am Marktplatz in Kappelrodeck. Im Anschluss war die Geschädigte von 17.20 - 18.00 Uhr noch in einem Einkaufsmarkt in der Bromattstraße. Dort parkte sie auf den Mutter- und Kind Parkplätzen. Auf welchem der Parkplätze der bislang unbekannte Fahrzeugführer ihren Pkw beschädigte ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern, Tel. 07841/7066-220, in Verbindung zu setzen.

/DHM

