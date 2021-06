Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Alleinunfall mit Fahrrad

Waldsee (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr stürzte eine 59-jährige Radfahrerin, als sie in der Schlichtstraße mit ihrem Vorderreifen den Bordstein touchierte. Sie kam zu Fall und zog sich dadurch mehrere Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst hat sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

