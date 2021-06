Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schuttertal (ots)

Ein 21-jähriger Leichtkraftradfahrer hat am Freitagabend auf der Landstraße 102 zwischen Schweighausen und Dörlinbach aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und stürzte. Während das Motorrad über den Asphalt schlitterte, flog der Fahrer über eine Leitplanke und landete im Grünen. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde ins Ortenauklinikum Lahr eingeliefert, wo er notoperiert wurde. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. /CBR

