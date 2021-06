Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Willstätt (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl wollte am Donnerstagabend einen mit zwei Jugendlichen besetzten Roller anhalten, da der Fahrer und seine Sozia keine Helme trugen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizisten und fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit und ohne sich um die Verkehrsregeln zu kümmern über Gehwege und zwischen geparkten Autos in der Bahnhofstraße, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Am Ortsausgang gelang dem Jugendlichen die Flucht mit dem Roller über ein Feld. Die bereits eingeleiteten Ermittlungen führten die Ermittler allerdings zur Wohnadresse des 16-Jährigen. Die Hintergründe der Flucht waren offenbar, dass der Roller frisiert ist und der Teenager nicht die geeignete Fahrerlaubnis besitzt. Der Jugendliche hat jetzt mit einer Strafanzeige zu rechnen.

/gg

