POL-OG: Kippenheim, Mahlberg - Geflüchtet

Kippenheim, Mahlberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen wollte ein VW-Fahrer in Kippenheim, beim Erkennen einer Polizeistreife, davonfahren. Unter dem Einsatz von Sondersignal gelang es der Streife des Verkehrsdienstes Offenburg gegen 4:30 Uhr, den innerorts mit weit überhöhter Geschwindigkeit Flüchtenden einzuholen und in der Straße "Rossmarkt" einer Kontrolle zu unterziehen. Der 25-Jährige Fahrer stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol und verfügt nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis. Ihn wie auch den im Fahrzeug mitfahrenden 21-jährigen Halter erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. /ag

