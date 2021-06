Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Lahr (ots)

Ein Verkehrsunfall am späten Donnerstag rief Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Polizei und Mitarbeiter von Abschleppunternehmen auf den Plan. Die Fahrerin eines BMW wollte kurz nach 23 Uhr von einem Parkplatz nach links auf die Einsteinallee abbiegen, als es zur Kollision mit einem von links herannahenden VW-Fahrer kam. Der VW-Bus prallte in der Folge gegen den angrenzenden Grundstückszaun einer Firma. Bei dem Zusammenstoß wurde die 31-Jährige BMW-Lenkerin schwer verletzt. Der 19 Jahre alte Volkswagen-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg schätzen den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen und dem Zaun auf insgesamt 60.000 Euro und haben die weiteren Ermittlungen übernommen. /ma

