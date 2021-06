Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Versuchter Diebstahl eines Pkw

Baden-Baden, Neuweier (ots)

Bereits am Mittwoch versuchten Unbekannte in den Besitz eines Rollers und eines Autos in der Schartenbergstraße zu gelangen. Die Fahrzeuge waren im Hof eines dortigen Anwesens sowie an der Straße abgestellt. Weil sie hierbei offenbar von einer Anwohnerin gestört wurden, mussten die Langfinger beide Fahrzeuge zurücklassen und flüchteten am frühen Mittwoch gegen 4 Uhr zu Fuß. Da es den ungebetenen Besuchern am Mittwoch darüber hinaus gelang, in des Besitz eines Schlüsselbundes zu gelangen, versuchten die beiden Männer am frühen Freitag erneut, sich den geparkten Wagen anzueignen. Die durch den Lärm gegen 1:15 Uhr geweckte Eigentümerin blickte darauf hin aus dem Fenster und konnte beobachten, wie zwei Personen in ihrem Auto saßen, welches schon einige Meter auf die Straße gerollt war. Nach lauten Rufen der Frau flüchteten die Unbekannten mit einem Roller und ließen das Auto sowie auch den Schlüsselbund mit dem Fahrzeugschlüssel zurück. Eine unmittelbar eingeleitet Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Bühl und des Verkehrsdienstes führte jedoch nicht zur Ergreifung der Verdächtigen. Einer der Männer soll etwa 180 Zentimeter groß und sehr schlank gewesen sein. Er soll oberkörperfrei und barfuß agiert haben. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schartenbergstraße / Burgunderweg gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem mutmaßlich genutzten Motorroller geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer: 07223 990970 in Verbindung zu setzen.

/kh

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell