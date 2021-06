Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand in einer Papierfabrik

Lahr (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden wurden durch die ausgelöste Brandmeldeanlage einer Papierfabrik im Lahrer Industriegebiet Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes alarmiert. Die Rettungskräfte waren schnell mit einem Großaufgebot am Einsatzort und konnten durch die evakuierten Mitarbeiter in Erfahrung bringen, dass das Abzugsrohr einer Maschine im Kellerbereich verraucht war. Wehrleute aus Lahr kümmerten sich um die Maßnahmen rund um den Brand und die Rauchentwicklung. Vier Mitarbeiter der Firma, welche in dem Bereich arbeiteten, wurden von dem vor Ort befindlichen Notarzt und dem Rettungsdienst ärztlich untersucht. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. /kh

