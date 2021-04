Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Gut Eversum/ Polizei hat kontrolliert

Coesfeld (ots)

Auf Höhe von Gut Eversum (K9) hat die Polizei am Samstag (17.04.21) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Den unrühmlichen Geschwindigkeitssieg für das Wochenende holte sich jedoch ein Motorradfahrer am Sonntag (18.04.21) in der Dülmener Bauerschaft Leuste.

1290 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle am Samstag in Olfen. Davon waren 86 schneller als die erlaubten 70 km/h, 26 davon waren Motorradfahrer.

13 Verkehrsteilnehmer waren mit mehr als 91 Stundenkilometern unterwegs. Sie erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In zwei Fällen ist ein Fahrverbot vorgesehen. Eines der beiden geht an einen Motorradfahrer, der nach Abzug der Toleranz 60 km/h zu schnell war. Zum möglichen Fahrverbot kommen zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Bußgeld von 240 Euro dazu.

In zwei Fällen gibt es Strafanzeigen, weil Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Drei haben ihre Ladung nicht richtig gesichert, 18 haben die Vorfahrt missachtet und einer war zu spät dran mit seinem Tüv. Alle haben ein Verwarngeld gezahlt. Ein Motorradfahrer erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil dessen Maschine technische Mängel aufwies.

Am Sonntag erwischte die Polizei dann einen Motorradfahrer, der auf der Strecke von Rorup nach Dülmen (L580) 82 Stundenkilometer zu schnell war. Erlaubt ist auf dem Teilstück Tempo 80. Er muss sich jetzt nicht nur auf ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen, sondern auch auf zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und auf ein Bußgeld von 600 Euro.

