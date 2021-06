Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugenaufruf nach Unfall

Zell am Harmersbach (ots)

Zu offenbar mehreren gefährlichen Situationen kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr in der Nordracher Straße in Zell am Harmersbach. Ein Renault-Fahrer fuhr von Zell kommend in Richtung Nordrach und fiel hierbei durch seine Fahrweise auf. Die unsichere Tour des Fahrzeugführers begann auf Höhe des Schwimmbads und endete schließlich zwischen Neuhausen und Lindach, nachdem ein entgegenkommender PKW-Lenker nicht mehr ausweichen konnte und in den Graben fuhr, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen zur Feststellung des Unfallhergangs, aber auch zu den vorausgegangenen gefährlichen Situationen, aufgenommen und bitten nun Zeugen dringend um Hinweise. Insbesondere soll durch den Renault-Lenker auf der genannten Strecke eine noch unbekannte Fahrzeugführerin mit drei Kindern gefährdet worden sein. Hinweise werden unter der Rufnummer: 07835 54749-0 erbeten.

