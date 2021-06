Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Hausach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Haslach konnten am Mittwoch in der Eisenbahnstraße gleich mehrere Verstöße festgestellt werden. Innerhalb von vier Stunden wurden zwölf Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht angelegten Gurtes angezeigt. Zwei weitere müssen mit einer Anzeige wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer rechnen. Ein Verkehrsteilnehmer fiel wegen mangelhafter Ladungssicherung mit Gefahrgut negativ auf. Auch ihn erwartet eine Anzeige.



