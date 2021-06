Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Erntehelfer von Traktor eingeklemmt

Achern (ots)

Durch eine Fehlbedienung der Getriebesteuerung setzte am Donnerstagnachmittag ein Mitarbeiter eines Erdbeeranbaubetriebes in Wagshurst den Traktor in Bewegung und klemmte seinen, vor dem Traktor stehenden Kollegen zwischen dem Traktor und einem davorstehenden Transporter ein. Der verunfallte Erntehelfer wurde durch einen Rettungswagen mit schweren Verletzungen in die Ortenauklinik Offenburg transportiert. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

