Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schuleinbruch "Vor dem Schültingertor"

Soest (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam, zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag (3. Oktober), 11.45 Uhr, in ein Schulgebäude an der Straße "Vor dem Schültingertor" ein. Um in das Schulgebäude zu gelangen, hebelten sie die Eingangstür auf. Im Inneren brachen sie zudem weitere Türen auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

