POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst +++ Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 12. September 2021, um 14:40 Uhr, verursachte ein 45-jähriger Mann aus den Niederlanden einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich des Autobahndreiecks Delmenhorst.

Als der Mann mit seinem PKW in Fahrtrichtung Bremen in eine langgezogene Rechtskurve fuhr, geriet er mit seinem Pkw ins Schleudern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke.

Der Pkw kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer sicherten vorbildlich die Unfallstelle ab und kümmerten sich um den unverletzten Unfallfahrer bis zum Eintreffen der Polizei.

Als Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn zur Unfallaufnahme am Unfallort eintrafen, mussten sie eine beträchtliche Alkoholbeeinflussung bei dem Mann feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,90 Promille.

Weitere Beamte der Polizei Delmenhorst unterstützten bei der Sachverhaltsaufnahme. Sie transportierten den Mann zur Dienststelle nach Delmenhorst, wo ihm für das Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eine Blutprobe entnommen werden musste.

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde zur Sicherung des Strafanspruchs eine Sicherheitsleistung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt. Der zuständige Bereitschaftsrichter ordnete diese in Höhe von 500 Euro an, die der Mann an Ort und Stelle hinterlegen musste.

Am Pkw entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Pkws. Der entstandene Sachschaden am Pkw sowie an der Leitplanke wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

