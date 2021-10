Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall auf der B55 mit drei Verletzten

Lippstadt (ots)

Am Montag (4. Oktober), gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Lippstädter mit seinem Ford die B55 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Erwitte. Um seine Fahrt weiter in Richtung Erwitte fortsetzen zu können, wechselte er kurz vor der Erwitter Straße auf den linken Fahrstreifen. Nach eigenen Angaben wurde er hierbei von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und bemerkte einen überholenden Mercedes-Benz auf dem linken Fahrstreifen zu spät. In diesem befanden sich ein 21-jähriger Fahrer und 18-jähriger Beifahrer, beide aus Lippstadt. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte der Ford den Mercedes, wodurch sich beide Fahrzeuge drehten bis sie auf der Fahrbahn zum Stillstand kamen. Die Insassen des Mercedes-Benz wurden mit zwei Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Fords erlitt einen Schock. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro ein. (reh)

