Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Vorfahrt missachtet - gegen Mauer geprallt

Geseke (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 15.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Montag (4. Oktober) nach einem Verkehrsunfall im Bereich der Lange Straße/Schluiskamp. Um kurz nach 22 Uhr befuhr eine 21-jährige Gesekerin mit ihrem Wagen den Schluiskamp in Richtung Langestraße, um dort die Straße geradeaus passieren zu können. Hierbei bemerkte sie einen 52-jährigen Geseker zu spät, der mit seinem Wagen die vorfahrtberechtigte Langeneicker Straße in Richtung Lange Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 52-Jährigen gegen eine angrenzende Grundstücksmauer geschleudert, an der der Wagen zum Stillstand kam. Beide Fahrzeugführer wurden nach dem Unfall mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. (reh)

