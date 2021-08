Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 15.08.21, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar die Straße Auschnippe in Uslar in Fahrtrichtung Neustädter Platz. In Höhe Isertor musste er verkehrsbedingt an der roten Ampel halten. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar kam aus Richtung Neustädter Platz entgegen. Dabei fuhr dieser im Kreuzungsbereich sehr weit mittig, so dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, der der 61-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

