Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Bahnhof Hardegsen, Sonntag, 15.08.2021, 07:20 Uhr

Northeim (sin) - Zwei bislang unbekannte Täter fuhren mit der Bahn von Northeim in Richtung Bodenfelde. Ein 36-jähriger Zugbegleiter kontrollierte die beiden männlichen Personen. Dabei stellte er fest, dass diese nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins waren. Als der Zugbegleiter die Personen aufforderte, in Hardegsen auszusteigen, griffen diese den 36-Jährigen an und verletzten ihn. Außerdem beschädigten sie sein Arbeitsmaterial. Anschließend flüchteten die beiden Täter unerkannt. Der Zugbegleiter wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Northeim, Tel.: 05551/70050, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell